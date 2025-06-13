"Азеррейл" продлил контракт с главным тренером

Женская волейбольная команда "Азеррейл" продлила контракт с главным тренером Паоло Тофоли.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, последний чемпион подписал новый годичный контракт с итальянским специалистом.

"Азеррейл" в прошлом сезоне выиграл Высшую лигу под руководством Паоло Тофоли.

Отметим, что он возглавляет команду с 2024 года.