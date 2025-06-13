https://news.day.az/sport/1760287.html "Азеррейл" продлил контракт с главным тренером Женская волейбольная команда "Азеррейл" продлила контракт с главным тренером Паоло Тофоли. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, последний чемпион подписал новый годичный контракт с итальянским специалистом. "Азеррейл" в прошлом сезоне выиграл Высшую лигу под руководством Паоло Тофоли.
"Азеррейл" продлил контракт с главным тренером
Женская волейбольная команда "Азеррейл" продлила контракт с главным тренером Паоло Тофоли.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, последний чемпион подписал новый годичный контракт с итальянским специалистом.
"Азеррейл" в прошлом сезоне выиграл Высшую лигу под руководством Паоло Тофоли.
Отметим, что он возглавляет команду с 2024 года.
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