Немецкий новичок "Галатасарая" обратился к болельщикам

Новичок "Галатасарая" Лерой Сане обратился к болельщикам клуба после официального перехода. Немецкий крайний нападающий подписал с турецким чемпионом трехлетний контракт и уже поделился эмоциями в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Я так счастлив носить эту майку, не могу дождаться начала. Скоро увидимся. Спасибо за чудесный прием, "Галатасарай"!", - написал 29-летний игрок.

Как отмечалось ранее, Сане будет зарабатывать €9 млн в год в качестве фиксированной зарплаты, а также получать €3 млн за сезон в виде бонуса за лояльность.

Ранее ожидалось, что Сане выступит на клубном чемпионате мира в составе "Баварии", с которой у него контракт до 30 июня 2025 года. В завершившемся сезоне Бундеслиги он провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету 13 игр и 1 гол.