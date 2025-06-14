Азербайджанский шахматист сохраняет шансы на призовые места в Мюнхене

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли сохраняет шансы на призовые места на турнире International Whitsun в Мюнхене (Германия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в восьмом туре он одержал победу над грузином Николозом Петриашвили. Сафарли набрал 6,5 балла и идет четвертым, по дополнительным показателям уступая Момчилу Петкову (Болгария) и Кириллу Алексееву (Австрия).

Наш шахматист на полбалла отстает от лидера - норвежца Эльхама Амара.