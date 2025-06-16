Азербайджанский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира

В столице Венгрии, Будапеште, продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Day.Az, сегодня в соревнованиях от Азербайджана выступал один спортсмен - Зелим Цкаев.

Пропустив первый круг, Цкаев в 1/16 финала победил представителя Китая Цзяннань Вана, затем в следующем раунде одержал победу над бразильцем Луаном Алмейдой. В 1/4 финала азербайджанец выиграл у южнокорейца Юн-Хвана Лина, однако в полуфинале уступил грузинскому дзюдоисту Тато Григалашвили.

В борьбе за бронзовую медаль Цкаев уверенно одержал победу с разницей в 10 очков над Нугзари Таталашвили из Объединённых Арабских Эмиратов. Этой победой Цкаев завоевал для сборной Азербайджана первую медаль на этом чемпионате мира.

Стоит отметить, что на Кубке мира в индивидуальных соревнованиях Азербайджан представлен 13 дзюдоистами - 9 мужчинами и 4 женщинами - в 10 весовых категориях. Восьмеро из них уже завершили выступления без медалей. Кроме того, азербайджанская команда примет участие в смешанном командном зачёте.