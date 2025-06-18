https://news.day.az/sport/1761539.html Определились соперники "Зиря" и "Араз-Нахчывана" в еврокубках Сегодня проходит жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, началось в 16:00. В ходе жеребьевки также определились соперники представителей Азербайджана. "Зиря" сыграет с хорватским "Хайдуком".
Определились соперники "Зиря" и "Араз-Нахчывана" в еврокубках
Сегодня проходит жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, началось в 16:00.
В ходе жеребьевки также определились соперники представителей Азербайджана.
"Зиря" сыграет с хорватским "Хайдуком". Первая игра состоится в Хорватии.
"Араз-Нахчыван" сыграет с "Арисом" (Греция). Первая игра состоится на поле "Араз-Нахчывана".
Матчи пройдут 24 и 31 июля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре