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Определились соперники "Зиря" и "Араз-Нахчывана" в еврокубках

Сегодня проходит жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, началось в 16:00. В ходе жеребьевки также определились соперники представителей Азербайджана. "Зиря" сыграет с хорватским "Хайдуком".