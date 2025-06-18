Определились соперники "Зиря" и "Араз-Нахчывана" в еврокубках

Сегодня проходит жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, началось в 16:00.

В ходе жеребьевки также определились соперники представителей Азербайджана.

"Зиря" сыграет с хорватским "Хайдуком". Первая игра состоится в Хорватии.

"Араз-Нахчыван" сыграет с "Арисом" (Греция). Первая игра состоится на поле "Араз-Нахчывана".

Матчи пройдут 24 и 31 июля.