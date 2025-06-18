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Захир Джафаров завоевал медаль в России

В России прошел "Чемпионат Нижнего Новгорода" по прыжкам на лыжах с трамплина. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях также принимал участие представитель Азербайджана. В турнире принял участие новичок нашей сборной Захир Джафаров. Он занял третье место среди 50 участников и завоевал бронзовую медаль.