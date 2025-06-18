https://news.day.az/sport/1761569.html Захир Джафаров завоевал медаль в России В России прошел "Чемпионат Нижнего Новгорода" по прыжкам на лыжах с трамплина. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях также принимал участие представитель Азербайджана. В турнире принял участие новичок нашей сборной Захир Джафаров. Он занял третье место среди 50 участников и завоевал бронзовую медаль.
Захир Джафаров завоевал медаль в России
В России прошел "Чемпионат Нижнего Новгорода" по прыжкам на лыжах с трамплина.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях также принимал участие представитель Азербайджана.
В турнире принял участие новичок нашей сборной Захир Джафаров. Он занял третье место среди 50 участников и завоевал бронзовую медаль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре