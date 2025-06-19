https://news.day.az/sport/1761689.html Sheki Open на старте: в игре будут 344 шахматиста Сегодня в Шеки начнется международный шахматный фестиваль Sheki Open. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие 344 игроков из девяти стран. 56 участников сыграют в турнире А, а остальные - в соревновании В.
Sheki Open на старте: в игре будут 344 шахматиста
Сегодня в Шеки начнется международный шахматный фестиваль Sheki Open.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие 344 игроков из девяти стран. 56 участников сыграют в турнире А, а остальные - в соревновании В.
Рейтинг-фаворитом турнира А является азербайджанский гроссмейстер Эльтадж Сафарли, вторым в стартовом списке идет другой наш шахматист Ахмед Ахмедзаде, а третьим - Виталий Бернадский (Украина).
Sheki Open является этапом Chess Tour Azerbaijan, инициированного национальной Федерацией шахмат.
Соревнование пройдет по швейцарской системе в девять туров и завершится 25 июня.
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