Стефано Пиоли уйдет из "Аль-Насра"

Саудовский "Аль-Наср" в своих соцсетях объявил об увольнении главного тренера Стефано Пиоли, передает Day.Az.

Пресс-служба команды поблагодарила итальянского специалиста за сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Пиоли возглавит "Фиорентину" после ухода из "Аль-Насра". Специалист уже даже определился с первой трансферной целью в итальянский клуб - это боснийский форвард Эдин Джеко.

Напомним, "Аль-Наср" под руководством Пиоли занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Итальянец возглавил команду в сентябре 2024 года. Ранее Пиоли работал в "Болонье", "Лацио", "Интере", "Фиорентине" и "Милане".