Хаган Ахмед стал победителем Sheki Open

В Шеки завершился международный шахматный фестиваль Sheki Open. Победителем стал азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, набравший наибольшее количество очков в 9 турах в группе A.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, украинский шахматист Василий Бернадский, набравший в ходе соревнований семь очков, завершил турнир на втором месте.

Еще один азербайджанский шахматист Вугар Манафов занял третье место с 6,5 очка.

В группе B победу одержал наш представитель Теймур Солтанов, набравший восемь очков. Юсиф Керимли и Гусейн Гурбанов заняли 2-3 места соответственно.

Отметим, что Sheki Open является этапом Chess Tour Azerbaijan, проводимого по инициативе Федерации шахмат Азербайджана. Следующее соревнование проекта - турнир Shamaxhi Open стартует 27 июня.