«Галатасарай» ведёт переговоры с агентом защитника Давида Алабы

Центральный защитник мадридского "Реала" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Галатасарае".

Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, агент 33-летнего футболиста ведет переговоры с руководством стамбульского клуба.

Отмечается, что окончательное решение по трансферу примет главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук.

Давид Алаба способен играть не только в центре обороны, но и на позиции левого защитника, а также в полузащите. Его трансферная стоимость оценивается более чем в 10 млн евро.