https://news.day.az/sport/1763663.html «Галатасарай» ведёт переговоры с агентом защитника Давида Алабы Центральный защитник мадридского "Реала" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Галатасарае". Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, агент 33-летнего футболиста ведет переговоры с руководством стамбульского клуба. Отмечается, что окончательное решение по трансферу примет главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук.
«Галатасарай» ведёт переговоры с агентом защитника Давида Алабы
Центральный защитник мадридского "Реала" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Галатасарае".
Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, агент 33-летнего футболиста ведет переговоры с руководством стамбульского клуба.
Отмечается, что окончательное решение по трансферу примет главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук.
Давид Алаба способен играть не только в центре обороны, но и на позиции левого защитника, а также в полузащите. Его трансферная стоимость оценивается более чем в 10 млн евро.
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