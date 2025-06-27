Азербайджанский шахматист - в первом десятке на турнире в Турции

Азербайджанские шахматисты выступают на международном турнире в Чешме (Турция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после шести туров наилучший результат среди наших игроков демонстрирует Вугар Расулов. Он набрал 4,5 очка и делит 6-16 места. На балл меньше у Мисратдина Искендерова, Сулеймана Сулейманлы и Рашада Зейналлы.

Всего в турнире принимают участие 162 шахматиста из Индии, Польши, Норвегии, Ирана, России, Германии и других стран.