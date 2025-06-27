https://news.day.az/sport/1763872.html Азербайджанский шахматист - в первом десятке на турнире в Турции Азербайджанские шахматисты выступают на международном турнире в Чешме (Турция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после шести туров наилучший результат среди наших игроков демонстрирует Вугар Расулов. Он набрал 4,5 очка и делит 6-16 места. На балл меньше у Мисратдина Искендерова, Сулеймана Сулейманлы и Рашада Зейналлы.
Азербайджанский шахматист - в первом десятке на турнире в Турции
Азербайджанские шахматисты выступают на международном турнире в Чешме (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после шести туров наилучший результат среди наших игроков демонстрирует Вугар Расулов. Он набрал 4,5 очка и делит 6-16 места. На балл меньше у Мисратдина Искендерова, Сулеймана Сулейманлы и Рашада Зейналлы.
Всего в турнире принимают участие 162 шахматиста из Индии, Польши, Норвегии, Ирана, России, Германии и других стран.
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