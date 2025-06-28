Сборная Азербайджана встретится с Беларусью

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Сиясета Аскерова встретится со сборной Беларуси.

Первый матч, который пройдет на стадионе "Торпедо" в Жодино, начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Товарищеский матч

28 июня

19:00. Беларусь - Азербайджан

Судья: Вера Опейкина (Россия)

Жодино, стадион "Торпедо"

Отметим, что первого июля наша сборная проведет еще один товарищеский матч с Беларусью.