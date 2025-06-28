Чемпионка Европы Элис Манолова завершила карьеру
Член женской сборной Азербайджана по борьбе Элис Манолова завершила спортивную карьеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка сделала по этому поводу заявление пресс-службе Федерации:
"Оглядываясь назад, было столько соревнований и медалей, что невозможно не быть эмоциональной. Конечно, я хотела бы бороться в еще одном олимпийском цикле. Однако травмы, которые длились годами, не позволяют мне бороться. Хочу передать накопленный опыт молодым спортсменам в качестве тренера. Очень рада, что боролась за Азербайджан. Я считаю Азербайджан своим вторым домом. У меня очень красивые воспоминания об этой стране. Буду скучать по всем. Я снова приеду в Баку. Благодарна Федерации борьбы Азербайджана. Хорошо, что вы приняли меня в свои ряды. Я тоже была частью вас. Для меня всегда было большой честью поднять азербайджанский флаг. Отныне я буду поддерживать всех азербайджанских борцов".
Отметим, что Элис, завершившая карьеру в возрасте 29 лет, в 2017 году выиграла Исламские игры солидарности. Спустя два года Манолова, ставшая чемпионкой Европы и третьей в мире, завоевала 5 медалей (одну золотую, три серебряных, одну бронзовую) на континентальных чемпионатах среди взрослых.
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