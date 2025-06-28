"Кяпаз" расстался со своим капитаном

Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" попрощалась с футболистом Егором Хвалько.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Гянджи расстался со своим капитаном, у которого истек срок контракта.

Белорусский защитник уже покинул "Кяпаз".

Он выступал за "желто-синих" на протяжении последних трех лет. Карьера Хвалько в Гяндже началась в сезоне 2022-2023. 28-летний игрок провел за команду 95 матчей чемпионата, забив три гола. Егор был одним из капитанов "Кяпаза" на протяжении последних двух сезонов.