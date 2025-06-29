https://news.day.az/sport/1764176.html Азербайджан и Турция укрепляют шахматное сотрудничество Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов встретился с главой Федерации шахмат Турции Фетхи Апайдыном в Измире.
Азербайджан и Турция укрепляют шахматное сотрудничество
Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов встретился с главой Федерации шахмат Турции Фетхи Апайдыном в Измире.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ходе двусторонней встречи с участием представителей обеих сторон обсуждалось развитие сотрудничества, обмен опытом в организации престижных турниров и будущие планы Тюркской шахматной ассоциации.
В рамках визита стороны обменялись памятными подарками. Кроме того, Махир Мамедов выступил на блиц-турнире 11-го международного шахматного турнира в Чешме, поприветствовал участников и сделал символический первый ход.
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