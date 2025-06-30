Из "Кяпаза" ушли трое игроков

Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" расстался с тремя игроками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команду покинули Туран Манафов, Ниджат Сулейманов и Джамал Джафаров, у которых истекли контракты.

Т.Манафов в прошлом сезоне провел 28 матчей чемпионата, в которых забил 2 гола и сделал столько же результативных передач. Н.Сулейманов, сыгравший в "Кяпазе" два сезона, забил в 20 матчах один гол. В сезоне 2022/23 хавбек в 28 играх отличился дважды.

Дж.Джафаров, который провел у представителя Гянджи два сезона на правах аренды, в прошлом чемпионате запомнился 2 голами в 31 матче. В предыдущем сезоне он провел 11 игр.