Месси может продлить контракт с «Интер Майами»

38-летний форвард "Интер Майами" Лионель Месси обсуждают возможность дальнейшего сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X.

Источник утверждает, что переговоры проходят успешно и есть большая вероятность заключения соглашения, которое будет действовать до конца декабря 2026 года. Нынешнее соглашение между Месси и клубом рассчитано до конца декабря 2025 года.

За время выступления в "Интер Майами" в 2025 году Месси принял участие в 17 матчах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.