https://news.day.az/sport/1765671.html Месси может продлить контракт с «Интер Майами» 38-летний форвард "Интер Майами" Лионель Месси обсуждают возможность дальнейшего сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X. Источник утверждает, что переговоры проходят успешно и есть большая вероятность заключения соглашения, которое будет действовать до конца декабря 2026 года.
Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
38-летний форвард "Интер Майами" Лионель Месси обсуждают возможность дальнейшего сотрудничества.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X.
Источник утверждает, что переговоры проходят успешно и есть большая вероятность заключения соглашения, которое будет действовать до конца декабря 2026 года. Нынешнее соглашение между Месси и клубом рассчитано до конца декабря 2025 года.
За время выступления в "Интер Майами" в 2025 году Месси принял участие в 17 матчах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
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