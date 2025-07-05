Кайл Уокер покинет "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о подписании 35-летним правым защитником Кайлом Уокером контракта с "Бёрнли", передает Day.Az.

"Все в "Манчестер Сити" желают Кайлу удачи в новой главе его карьеры", - написано в заявлении "горожан".

Ранее СМИ сообщали, что общая стоимость трансфера английского футболиста в "Бёрнли" составит 5 млн фунтов стерлингов, если 35-летний игрок примет участие в 70% матчей и коллектив не покинет чемпионат Англии по итогам сезона.

Защитник играл за "Манчестер Сити" с 2017 года. Его контракт с "горожанами" был рассчитан до лета 2026 года. Вместе с манкунианцами Уокер шесть раз становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.