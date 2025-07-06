В ФРГ участники велогонок вылетели за пределы трека

На чемпионате Германии по велогонкам на треке два участника на скорости 60 км/ч вылетели за пределы полосы и врезались в зрителей, пострадали как минимум 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Соревнования, которые проходили в общине Дуденхофен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), были отменены. Как минимум два человека из числа зрителей получили серьезные травмы, они были доставлены в больницу на спасательных вертолетах. Спортсмены отделались ушибами и царапинами.