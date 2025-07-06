https://news.day.az/sport/1765934.html В ФРГ участники велогонок вылетели за пределы трека На чемпионате Германии по велогонкам на треке два участника на скорости 60 км/ч вылетели за пределы полосы и врезались в зрителей, пострадали как минимум 10 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild. Соревнования, которые проходили в общине Дуденхофен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), были отменены.
В ФРГ участники велогонок вылетели за пределы трека
На чемпионате Германии по велогонкам на треке два участника на скорости 60 км/ч вылетели за пределы полосы и врезались в зрителей, пострадали как минимум 10 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.
Соревнования, которые проходили в общине Дуденхофен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), были отменены. Как минимум два человека из числа зрителей получили серьезные травмы, они были доставлены в больницу на спасательных вертолетах. Спортсмены отделались ушибами и царапинами.
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