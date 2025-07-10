Месси установил уникальное достижение

Звездный аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал первым игроком в истории Профессиональной футбольной лиги США (МЛС), который сделал дубль как минимум в четырех матчах подряд. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

10 июля "Интер Майами" обыграл "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 2:1. Месси отличился на 27-й и 38-й минутах.

Ранее аргентинец набрал 2+1 по системе "гол+пас" в матчах с "Клеб де Фут Монреаль" (4:1 и 4:2), а также 2+2 в игре с "Коламбус Крю" (5:1). Всего в активе Месси семь голов и четыре результативные передачи в последних четырех встречах за "Интер Майами".

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".