Когда Месси проведёт прощальный матч в «Барселоне»?

Руководство испанской "Барселоны" определило примерную дату прощального матча для аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Как передает Day.Az, об этом сообщила радиосеть Catalunya Radio.

По информации источника, это событие будет организовано после полноценного открытия обновленного "Камп Ноу", которое должно состояться в сезоне-2026/27. Отмечается, что руководство "Барселоны" уже связалось с семьей Месси, а сам аргентинец дал согласие на организацию матча.

Catalunya Radio уточняет, что "Барселона" должна провести первый матч на "Камп Ноу" после реконструкции 10 июля, однако вместимость стадиона составит до 35 тыс. зрителей. Позднее клуб намерен получить разрешение на увеличение вместимости до 60 тыс. человек на матчи чемпионата Испании и Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. А уже через год команда сможет проводить игры без ограничений.

Месси 38 лет, он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем "Финалиссимы" (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005). Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем "Золотого мяча". На данный момент он выступает за американский "Интер Майами".