Трамп может посетить финал клубного ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что Дональд Трамп примет участие в финале клубного чемпионата мира, который состоится завтра. В матче за титул сойдутся лондонский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен". Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Президент Трамп будет на финале. Он любит соккер. В первый президентский срок у него были футбольные ворота в саду Белого дома", - заявил Инфантино.

Глава ФИФА также отметил вклад Трампа в развитие турнира: "Президент Трамп - президент США, одной из стран-хозяек чемпионата мира, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира. Такие мероприятия - это масштабные события. Провести турниры такого уровня невозможно без его поддержки".