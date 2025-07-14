Азербайджанская сборная по гимнастике успешно выступила в Португалии

Члены сборной Азербайджана по батутной гимнастике и тамблингу добились высоких результатов на турнире ScalabisCup 2025, прошедшем в португальском городе Сантарен.

Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, в возрастной категории до 12 лет по тамблингу Санан Рзазаде завоевал золотую медаль, а Аснад Нифтиева - серебряную. Тофиг Алиев, Билал Гурбанов и Алексей Караташов, выступавшие среди взрослых, заняли первое место в командном зачете, набрав в сумме 156,3 балла. В индивидуальных видах Тофиг Алиев стал вторым, а Билал Гурбанов - третьим.

В возрастной категории до 14 лет по батуту Мухаммед Гасанли и Фархад Мустафаев поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Аммар Бахшалиев завоевал "серебро" с 53,0 баллами, а Ниджат Мирзоев - "бронзу" с 53,82 баллами. Аммар Бахшалиев также отличился в прыжках на двойном мини-батуте, заняв третье место с 23,9 баллами.