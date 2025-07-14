https://news.day.az/sport/1767673.html Очередное расставание в "Сумгайыте" Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с ещё одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пресс-служба клуба. Контракт клуба с полузащитником Угуром Джахангировым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Очередное расставание в "Сумгайыте"
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с ещё одним игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пресс-служба клуба.
Контракт клуба с полузащитником Угуром Джахангировым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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