Очередное расставание в "Сумгайыте"

Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с ещё одним игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пресс-служба клуба.

Контракт клуба с полузащитником Угуром Джахангировым расторгнут по обоюдному согласию сторон.