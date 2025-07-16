https://news.day.az/sport/1768166.html Александр Рамалингом снова в азербайджанской команде Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" усилилась новым нападающим. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, она вернула в Азербайджан Александра Рамалингома, покинувшего "Сабаил" прошлым летом. "Сумгайыт", стремящийся построить амбициозный состав, подписал с нападающим сборной Мадагаскара контракт сроком на 1+1 год.
Александр Рамалингом снова в азербайджанской команде
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" усилилась новым нападающим.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, она вернула в Азербайджан Александра Рамалингома, покинувшего "Сабаил" прошлым летом.
"Сумгайыт", стремящийся построить амбициозный состав, подписал с нападающим сборной Мадагаскара контракт сроком на 1+1 год.
Рамалингом выступал за "Сабаил" в сезоне 2022-2023, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.
Покинув нашу страну, он продолжил карьеру в Израиле.
32-летний нападающий перешел в "Бней Сахнин", подписав контракт до лета 2025 года. Теперь он вернулся в Азербайджан в статусе свободного агента.
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