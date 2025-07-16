Александр Рамалингом снова в азербайджанской команде

Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" усилилась новым нападающим.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, она вернула в Азербайджан Александра Рамалингома, покинувшего "Сабаил" прошлым летом.

"Сумгайыт", стремящийся построить амбициозный состав, подписал с нападающим сборной Мадагаскара контракт сроком на 1+1 год.

Рамалингом выступал за "Сабаил" в сезоне 2022-2023, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.

Покинув нашу страну, он продолжил карьеру в Израиле.

32-летний нападающий перешел в "Бней Сахнин", подписав контракт до лета 2025 года. Теперь он вернулся в Азербайджан в статусе свободного агента.