Лига Европы: "Сабах" проведет в Словении ответную игру
Сегодня "Сабах" проведет ответный матч в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, обладатель Кубка Азербайджана встретится с "Целе" в Словении.
Потерпевшей поражение в первом матче со счетом 2:3 бакинской команде необходимо победить, чтобы выйти в следующий этап. В противном случае "Сабах" продолжит борьбу в Лиге конференций.
Лига Европы УЕФА
Первый квалификационный раунд, ответный матч
17 июля
22:00. "Целе" (Словения) - "Сабах" (Азербайджан)
Судья: Драгомир Драганов (Болгария)
Целе. Стадион "Здежеле"
Первый матч: 3:2
Отметим, что победитель пары встретится с победителем поединка АЕК (Ларнака, Кипр) - "Партизан" (Сербия) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Проигравшая команда встретится с победителем матча "Петрокуб" (Молдова) - "Биркиркара" (Мальта) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
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