Лига Европы: "Сабах" проведет в Словении ответную игру

Сегодня "Сабах" проведет ответный матч в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, обладатель Кубка Азербайджана встретится с "Целе" в Словении.

Потерпевшей поражение в первом матче со счетом 2:3 бакинской команде необходимо победить, чтобы выйти в следующий этап. В противном случае "Сабах" продолжит борьбу в Лиге конференций.

Лига Европы УЕФА

Первый квалификационный раунд, ответный матч

17 июля

22:00. "Целе" (Словения) - "Сабах" (Азербайджан)

Судья: Драгомир Драганов (Болгария)

Целе. Стадион "Здежеле"

Первый матч: 3:2

Отметим, что победитель пары встретится с победителем поединка АЕК (Ларнака, Кипр) - "Партизан" (Сербия) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Проигравшая команда встретится с победителем матча "Петрокуб" (Молдова) - "Биркиркара" (Мальта) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.