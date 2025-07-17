Новичок "Карабаха" прибыл в Баку

Азербайджанская футбольная команда "Карабах" завершила очередной трансфер.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, чемпион Азербайджана достиг соглашения с Сами Ммаэ.

Стоппер загребского "Динамо" уже находится в Баку.

Бельгиец марокканского происхождения сегодня пройдет медицинское обследование. Если проблем со здоровьем не будет выявлено, официальное заявление будет сделано во второй половине дня.

28-летний центральный защитник перешёл в "Динамо" прошлым летом в качестве свободного агента из венгерского "Ференцвароша".

Воспитанник "Гента" также выступал за "Сент-Трюйден" и "Стандард" в Бельгии.

Ммаэ, также выступавший за нидерландский "Маастрихт", имеет контракт с "Динамо" до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

Ммаэ уже был в Баку. Он вышел в стартовом составе гостей в матче "Карабах" - "Ференцварош" (1:1) 3 августа 2022 года.