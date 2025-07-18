https://news.day.az/sport/1768611.html Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир в Будапеште Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг) стал победителем рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном поединке Джиоев должен был бороться с представителем Бахрейна Магомедхабибом Кадимагомедовым, но последний не вышел на решающую схватку, и Джиоев завоевал золото.
Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир в Будапеште
Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг) стал победителем рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном поединке Джиоев должен был бороться с представителем Бахрейна Магомедхабибом Кадимагомедовым, но последний не вышел на решающую схватку, и Джиоев завоевал золото.
Другой азербайджанский вольник Магомедбашир Ханиев (74 кг) стал обладателем серебряной медали. В финале он потерпел поражение от Коты Такахаши (Япония, 0:4).
Напомним, накануне Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) также завоевали серебряные медали.
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