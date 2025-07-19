Азербайджанские гимнастки завоевали золотую медаль на Универсиаде.

На 32-й Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Германии, сборная Азербайджана по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала золотую медаль.

Как передаёт Day.Az, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде выступили с композицией с тремя мячами и двумя обручами. Девушки набрали 26,350 балла за это упражнение и в общей сумме 50,500 балла, став победительницами Универсиады.

Отметим, что это первая медаль, завоёванная нашей страной на этих соревнованиях. Кроме того, это первый успех азербайджанских гимнасток в командных соревнованиях в истории Универсиад.