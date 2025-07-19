https://news.day.az/sport/1768758.html Знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских Паралимпийских игр Объявлены имена наших паралимпийцев, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских Паралимпийских игр. Соренования пройдут в Стамбуле, Турция.
Знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских Паралимпийских игр
Объявлены имена наших паралимпийцев, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских Паралимпийских игр. Соренования пройдут в Стамбуле, Турция.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нашими знаменосцами будут бронзовый призёр Паралимпийских игр, паратхэквондист Сабир Зейналов и спортсменка по боджиа Фидан Сафгулиева.
Церемония открытия состоится 24 июля в спортивном комплексе "Джебеджи".
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