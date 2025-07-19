Знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских Паралимпийских игр

Объявлены имена наших паралимпийцев, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских Паралимпийских игр. Соренования пройдут в Стамбуле, Турция.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нашими знаменосцами будут бронзовый призёр Паралимпийских игр, паратхэквондист Сабир Зейналов и спортсменка по боджиа Фидан Сафгулиева.

Церемония открытия состоится 24 июля в спортивном комплексе "Джебеджи".