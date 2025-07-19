Состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 150-летию национальной прессы Азербайджана

По инициативе футбольного клуба "Карабах" состоялся турнир по мини-футболу "Milli Mətbuat 150", посвящённый 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана, сообщает Day.Az. День национальной прессы отмечается 22 июля.

В соревновании приняли участие представители различных медиаорганизаций, спортивные журналисты и редакционные команды, чтобы доказать - страсть к футболу у них ничуть не меньше, чем к новостям! В результате двухдневных соревнований победу праздновала команда İnternasional , второе место - J United, третье - CanSports.

После напряжённых игр состоялась торжественная церемония награждения. Кубки, медали и памятные призы победителям и участникам вручили генеральный директор и член совета правления ФК "Карабах" Эмрах Челикель и члены правления клуба Асиф Аскеров и Рафиг Шахвердиев.

В знак благодарности за поддержку партнёрам турнира были вручены памятные подарки, в том числе футболки с автографами участников. Отдельно отметили и работу судей - им вручили дипломы и призы. Особое внимание было уделено и женщинам-журналистам - победительницам специальных конкурсов подготовили особые подарки.

Звание "Лучший игрок турнира" было присуждено Ханоглану Иманову, представляющему команду İnternasional. Приз "Самый результативный игрок" был вручен Этибару Тагиеву из команды CanSports.

Таким образом, турнир "Milli Mətbuat 150" не только стал спортивным праздником, но и выразил уважение к труду представителей СМИ, продемонстрировав силу единства, командного духа и спортивного энтузиазма.