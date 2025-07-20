Все билеты на матч "Шелбурн" – "Карабах" распроданы

Все билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" были распроданы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба ирландского клуба.

Встреча пройдет 23 июля на стадионе "Толка Парк" в Дублине, вмещающем 5750 зрителей. Начало игры - в 22:45 по бакинскому времени.

Ответный матч состоится 30 июля в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.