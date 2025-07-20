https://news.day.az/sport/1768924.html Все билеты на матч "Шелбурн" – "Карабах" распроданы Все билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" были распроданы. Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба ирландского клуба. Встреча пройдет 23 июля на стадионе "Толка Парк" в Дублине, вмещающем 5750 зрителей.
Все билеты на матч "Шелбурн" – "Карабах" распроданы
Все билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" были распроданы.
Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба ирландского клуба.
Встреча пройдет 23 июля на стадионе "Толка Парк" в Дублине, вмещающем 5750 зрителей. Начало игры - в 22:45 по бакинскому времени.
Ответный матч состоится 30 июля в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
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