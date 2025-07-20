https://news.day.az/sport/1768928.html Азербайджан определился с знаменосцами на Европейском юношеском олимпийском фестивале На XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, который пройдет в столице Северной Македонии Скопье, стали известны знаменосцы сборной Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Азербайджан определился с знаменосцами на Европейском юношеском олимпийском фестивале
На XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, который пройдет в столице Северной Македонии Скопье, стали известны знаменосцы сборной Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Во время церемонии открытия, которая состоится 20 июля в спорткомплексе "Ян Сандански", государственный флаг Азербайджана понесут дзюдоист Зейд Алескеров (до 60 кг) и тхэквондистка Хумай Дадашева (до 49 кг).
Отметим, что соревнования по настольному теннису Европейского юношеского олимпийского фестиваля пройдут в Скопье с 22 по 26 июля. Азербайджан будет представлен на этих соревнованиях 52 спортсменами в 10 дисциплинах.
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