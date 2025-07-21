Азербайджан в медальной десятке на Универсиаде

Азербайджан занимает десятое место в медальном зачете Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz из Германии, в нашем активе две золотые и одна серебряная награды, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В таблице опережаем Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Великобританию и многие другие страны.

Лидирует США (13-8-15), на втором месте Китай (9-12-3), а замыкает первую тройку Южная Корея (7-4-11).