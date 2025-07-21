https://news.day.az/sport/1769014.html Азербайджан в медальной десятке на Универсиаде Азербайджан занимает десятое место в медальном зачете Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.
Азербайджан в медальной десятке на Универсиаде
Азербайджан занимает десятое место в медальном зачете Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz из Германии, в нашем активе две золотые и одна серебряная награды, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.
В таблице опережаем Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Великобританию и многие другие страны.
Лидирует США (13-8-15), на втором месте Китай (9-12-3), а замыкает первую тройку Южная Корея (7-4-11).
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