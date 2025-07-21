https://news.day.az/sport/1769196.html ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию Совет ФИДЕ на своем заседании в Батуми подтвердил проведение Кубка мира в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится с 31 октября по 27 ноября, но в каком именно городе пока неизвестно. Кубок мира является частью чемпионского цикла - три лучших шахматиста попадут в турнир претендентов.
ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию
Совет ФИДЕ на своем заседании в Батуми подтвердил проведение Кубка мира в Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится с 31 октября по 27 ноября, но в каком именно городе пока неизвестно.
Кубок мира является частью чемпионского цикла - три лучших шахматиста попадут в турнир претендентов.
Отметим, что отбор на Кубок мира прошли три азербайджанских шахматиста - Рауф Мамедов, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде. А Ниджат Абасов сыграет в статусе полуфиналиста последнего Кубка мира.
Также в Индии выступят и ведущие шахматисты с высоким рейтингом, так что точное количество участников от Азербайджана определится позже.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре