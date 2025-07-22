Второе испытание "Нефтчи" в Польше

Продолжая сборы в Польше, азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет очередной товарищеский матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "черно-белые" сыграют с местной "Термаликой".

Матч также начнется в 13:30 по бакинскому времени.

Товарищеский матч
22 июня
13:30. "Нефтчи" - "Термалика" (Польша)
Стадион "Спортивные новини"

Отметим, что "Нефтчи", сыгравший вничью 1:1 с "Хапоэлем" (Тель-Авив, Израиль) в своем первом товарищеском матче в Польше, 27 июля встретится с греческим "Астерасом", а 1 августа - с кипрским АЕЛ.