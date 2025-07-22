https://news.day.az/sport/1769290.html Второе испытание "Нефтчи" в Польше Продолжая сборы в Польше, азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет очередной товарищеский матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "черно-белые" сыграют с местной "Термаликой". Матч также начнется в 13:30 по бакинскому времени. Товарищеский матч 22 июня 13:30. "Нефтчи" - "Термалика" (Польша)
Товарищеский матч
Второе испытание "Нефтчи" в Польше
Продолжая сборы в Польше, азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет очередной товарищеский матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "черно-белые" сыграют с местной "Термаликой".
Матч также начнется в 13:30 по бакинскому времени.
Товарищеский матч
22 июня
13:30. "Нефтчи" - "Термалика" (Польша)
Стадион "Спортивные новини"
Отметим, что "Нефтчи", сыгравший вничью 1:1 с "Хапоэлем" (Тель-Авив, Израиль) в своем первом товарищеском матче в Польше, 27 июля встретится с греческим "Астерасом", а 1 августа - с кипрским АЕЛ.
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