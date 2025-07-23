«Барселона» приняла решение по «Камп Ноу»

Футбольный клуб "Барселона" не сможет проводить матчи на домашнем стадионе "Камп Ноу" до 2026 года. Как сообщают СМИ, городской совет отказывается предоставить арене лицензию из-за многочисленных недоработок.

Как сообщает Day.Az, 25 июня "Барселона" объявила о возвращении на "Камп Ноу" после реконструкции. Планировалось, что первый матч на обновленном стадионе команда проведет 10 августа против "Комо" в рамках Кубка Жоана Гампера. При этом в клубе отмечали, что из-за незавершенных строительных работ игра на стадионе пройдет при неполной заполненности трибун. Однако 18 июля, в клубе заявили о переносе первого матча на "Камп Ноу" после реконструкции. Связано это было с тем, что клуб не выполнил все требования, установленные для получения лицензии. Теперь игра против "Комо" пройдет на "Эстади Йохан Кройфф".

Как пишет As, ассоциация строителей и городской совет Барселоны заранее говорили руководству клуба, что их планы по завершению строительства и введению здания в эксплуатацию являются слишком оптимистичными. Реальным сроком открытия стадиона после масштабной реконструкции названо начало 2026 года.

С 2022 года "Барселона" проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе, который вмещает 49 000 зрителей. "Камп Ноу" был полностью реконструирован. Испанские СМИ сообщали, что в результате реконструкции вместимость арены увеличится до 106 000 человек, а на работы планировалось потратить не менее 1,5 млрд евро. Изначально "Барселона" рассчитывала вернуться на стадион на свою 125-ю годовщину в ноябре 2024 года, однако сроки открытия были сдвинуты.

"Камп Ноу" был открыт в 1957 году и с тех пор принадлежит "Барселоне". "Камп Ноу" принимал матчи чемпионата Европы и мира, а также матчи олимпийского футбольного турнира 1992 года, включая финал. Неоднократно на поле проводились и финалы крупнейших еврокубковых турниров. Кроме этого, стадион часто используется как концертная площадка.

В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов каталонская команда дошла до полуфинала, в котором по сумме двух встреч уступила "Интеру" (3:4, 3:3).

Первый домашний матч Ла лиги-2025/26 у "Барселоны" назначен на 14 сентября. "Сине-гранатовые" примут "Валенсию".