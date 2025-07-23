https://news.day.az/sport/1769657.html Сколько заработала "Зиря" на переходе Сума в "Мальме"? Карьера Салифу Сума в "Зиря" завершена. Гвинеец, о котором долго говорилось, что он перейдет в другую команду, осуществил свою мечту.
Сколько заработала "Зиря" на переходе Сума в "Мальме"?
Карьера Салифу Сума в "Зиря" завершена. Гвинеец, о котором долго говорилось, что он перейдет в другую команду, осуществил свою мечту.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, 21-летний нападающий, на которого претендовали многие команды, от киевского "Динамо" до "Марибора", а также представители Турции и России, перешел в "Мальме".
Игрок, попрощавшийся вчера с "Зиря", уже отбыл в Швецию. Точная информация о том, сколько "орлы" заработали на этом трансфере, пока неизвестна. Но известно, что "Мальме" потратил на Сума более 1,2 миллиона евро. Часть выплаченных средств, согласно пункту контракта, перейдет в его предыдущие клубы.
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