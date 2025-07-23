https://news.day.az/sport/1769677.html "Сумгайыт" усилился алжирским защитником Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил о подписании контракта с центральным защитником Райаном Сенхаджи. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды, соглашение с 28-летним алжирцем рассчитано по схеме "2+1", то есть на два года с возможностью продления еще на один сезон.
"Сумгайыт" усилился алжирским защитником
Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил о подписании контракта с центральным защитником Райаном Сенхаджи.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды, соглашение с 28-летним алжирцем рассчитано по схеме "2+1", то есть на два года с возможностью продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне Сенхаджи выступал за российский "Факел" из Воронежа. В "Сумгайыте" он будет играть под 72-м номером.
Ранее "Сумгайыт" уже усилил состав такими игроками, как Педро Пинту, Алекса Янкович, Рауф Рустемли и Александр Рамалингом.
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