"Зиря" сыграл вничью с "Хайдук" в Баку - ВИДЕО

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" не смог обыграть дома хорватский "Хайдук" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Рашада Садыхова сыграли вничью с хорватами со счетом 1:1.

Подопечным Рашада Садыхова удалось распечатать ворота соперника в середине первого тайма. На 31-й минуте отличился Конате.

Однако во втором тайме хорваты все же смогли сравнять счет - на 68-й минуте отличился Калик.

В самом конце матча "Зиря" могла вырвать победу, но после одной из атак мяч угодил в перекладину.

Таким образом, "Зиря" и "Хайдук" сыграли вничью со счётом 1:1, и исход двухматчевого противостояния решится через неделю в Сплите.

Лига конференций УЕФА

Второй квалификационный раунд, первый матч

19:30. "Зиря" (Азербайджан) - "Хайдук" (Хорватия) - 1:1

Голы: Конате, 31 (1:0), Калик, 68 (1:1)