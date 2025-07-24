«Ливерпуль» купил футболиста за 95 миллионов евро
Английский "Ливерпуль" купил футболиста немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 95 миллионов евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
Сумма трансфера превысила 90 миллионов евро, с учетом бонусов она может вырасти до 95 миллионов. Контракт с французским игроком рассчитан на шесть лет - до июня 2031 года.
В минувшем сезоне Бундеслиги 23-летний нападающий принял участие в 33 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
В последнем сезоне АПЛ "Ливерпуль" выиграл чемпионство. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала, где по итогам двух матчей уступил впоследствии выигравшему турнир "Пари Сен-Жермен".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре