https://news.day.az/sport/1770087.html Скопье-2025: азербайджанские стрелки вышли в финал с европейским рекордом На XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале Скопье-2025, проходящем в Северной Македонии, продолжаются соревнования по стрельбе.
Скопье-2025: азербайджанские стрелки вышли в финал с европейским рекордом
На XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале Скопье-2025, проходящем в Северной Македонии, продолжаются соревнования по стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Олег Кержанкин и Лейли Алиева, представляющие Азербайджан в соревнованиях дуэтов по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, запомнились своим блестящим выступлением.
Наши спортсмены вышли в финал, набрав 53 очка.
Этот результат также позволил команде установить европейский рекорд.
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