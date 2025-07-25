Скопье-2025: азербайджанские стрелки вышли в финал с европейским рекордом

На XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале Скопье-2025, проходящем в Северной Македонии, продолжаются соревнования по стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Олег Кержанкин и Лейли Алиева, представляющие Азербайджан в соревнованиях дуэтов по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, запомнились своим блестящим выступлением.

Наши спортсмены вышли в финал, набрав 53 очка.

Этот результат также позволил команде установить европейский рекорд.