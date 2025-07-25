Азербайджанский арбитр обслужил 50 поединков на турнире в Будапеште

С 17 по 20 июля в Будапеште (Венгрия) прошел международный рейтинговый турнир, где арбитр первой категории Камран Алиев принял участие в обслуживании около 50 поединков/

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое доверие со стороны Объединенного мира борьбы (UWW) стало признанием профессионализма азербайджанского судьи.

Помимо этого, Алиев принял участие в экзамене для получения категории I-S, что позволит ему обслуживать более престижные соревнования на международном уровне.