https://news.day.az/sport/1770111.html Азербайджанский арбитр обслужил 50 поединков на турнире в Будапеште С 17 по 20 июля в Будапеште (Венгрия) прошел международный рейтинговый турнир, где арбитр первой категории Камран Алиев принял участие в обслуживании около 50 поединков/ Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое доверие со стороны Объединенного мира борьбы (UWW) стало признанием профессионализма азербайджанского судьи.
Азербайджанский арбитр обслужил 50 поединков на турнире в Будапеште
С 17 по 20 июля в Будапеште (Венгрия) прошел международный рейтинговый турнир, где арбитр первой категории Камран Алиев принял участие в обслуживании около 50 поединков/
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое доверие со стороны Объединенного мира борьбы (UWW) стало признанием профессионализма азербайджанского судьи.
Помимо этого, Алиев принял участие в экзамене для получения категории I-S, что позволит ему обслуживать более престижные соревнования на международном уровне.
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