Месси дисквалифицировали из-за пропуска Матча звезд

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и испанский защитник команды Жорди Альба пропустят одну игру регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) из-за неучастия в Матче звезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч звезд прошел 23 июля, в нем встретились игроки MLS и чемпионата Мексики. Месси и Альба попали в команду благодаря голосам болельщиков, но футболисты отказались от участия в игре. Поскольку у игроков не было медицинских противопоказаний, лига дисквалифицировала Месси и Альбу на следующую игру регулярного чемпионата против "Цинциннати".

В последних семи матчах регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым футболистом в истории MLS, который сумел забить два мяча в пяти играх подряд. В общей сложности за это время аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, всего на счету форварда 18 голов в 18 матчах текущего сезона.