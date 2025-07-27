https://news.day.az/sport/1770437.html Азербайджан завершил Универсиаду с четырьмя медалями Во Всемирной летней Универсиаде, проходившей в регионе Рейн-Рур (Германия), подведены итоги. Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана завершила студенческие игры с четырьмя медалями. Команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала две золотые и одну серебряную медаль.
Азербайджан завершил Универсиаду с четырьмя медалями
Во Всемирной летней Универсиаде, проходившей в регионе Рейн-Рур (Германия), подведены итоги.
Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана завершила студенческие игры с четырьмя медалями.
Команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала две золотые и одну серебряную медаль. Еще одну награду - серебро - принес дзюдоист Эльджан Гаджиев, занявший второе место.
Таким образом, Азербайджан с двумя золотыми и двумя серебряными медалями занял 24-е место в общем командном зачете.
Отметим, что тройку лидеров заняли Япония (34 медали), Китай (30) и США (28).
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