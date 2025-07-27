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Азербайджан завершил Универсиаду с четырьмя медалями

Во Всемирной летней Универсиаде, проходившей в регионе Рейн-Рур (Германия), подведены итоги. Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана завершила студенческие игры с четырьмя медалями. Команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала две золотые и одну серебряную медаль.