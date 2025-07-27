Азербайджан завершил Универсиаду с четырьмя медалями

Во Всемирной летней Универсиаде, проходившей в регионе Рейн-Рур (Германия), подведены итоги.

Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана завершила студенческие игры с четырьмя медалями.

Команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала две золотые и одну серебряную медаль. Еще одну награду - серебро - принес дзюдоист Эльджан Гаджиев, занявший второе место.

Таким образом, Азербайджан с двумя золотыми и двумя серебряными медалями занял 24-е место в общем командном зачете.

Отметим, что тройку лидеров заняли Япония (34 медали), Китай (30) и США (28).