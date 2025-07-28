Татьяна Тарасова рассказала о том, когда Жилина сможет выступать за Азербайджан

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с переходом российской фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"По силам ли Жилиной стать лидером нашей команды? У нас есть несколько девочек, которые будут за это звание бороться, и Вероника - одна из них. Она в любом случае осталась у нас на этот год. Будет выступать, а там уже посмотрим: будут результаты - будет и вывод", - цитирует слова Тарасовой Sport24.

Она добавила, что Жилина входит в число сильнейших фигуристок страны и будет бороться за место в команде. Что касается возможного перехода в сборную Азербайджана, то, по словам Тарасовой, "если Жилина на 100% хочет выступать за Азербайджан, ей придется пропустить еще один год". При этом тренер подчеркнула, что фигуристка и так давно не появлялась на соревнованиях.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) отклонила запрос Вероники Жилиной, а президент организации Антон Сихарулидзе подчеркнул, что спортсменка может стать лидером российской сборной на долгие годы.