"Сумгайыт" расстался с грузинским полузащитником

Подготовку к новому сезону "Сумгайыт" продолжает с кадровыми изменениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда приняла решение расстаться с грузинским полузащитником Георгий Караишвили.

29-летний футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта, который не был продлен. В составе "Сумгайыта" Караишвили провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Сообщается, что свою карьеру Георгий продолжит в тбилисском "Динамо".