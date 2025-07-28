https://news.day.az/sport/1770672.html "Сумгайыт" расстался с грузинским полузащитником Подготовку к новому сезону "Сумгайыт" продолжает с кадровыми изменениями. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда приняла решение расстаться с грузинским полузащитником Георгий Караишвили. 29-летний футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта, который не был продлен.
"Сумгайыт" расстался с грузинским полузащитником
Подготовку к новому сезону "Сумгайыт" продолжает с кадровыми изменениями.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда приняла решение расстаться с грузинским полузащитником Георгий Караишвили.
29-летний футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта, который не был продлен. В составе "Сумгайыта" Караишвили провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.
Сообщается, что свою карьеру Георгий продолжит в тбилисском "Динамо".
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