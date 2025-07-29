Защитник сборной Бенина в азербайджанском клубе

"Сумгайыт" совершил очередной трансфер.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az, команду пополнил Абдул-Рашид Мумини.

С 20-летним защитником, которым интересовались несколько европейских клубов, подписан трехлетний контракт. Правый вингер, проведший последний сезон в "Айема", предпочел вариант с "Сумгайытом".

Футболист сборной Бенина, отклонивший предложения, полученные прошлым летом, провел 16 матчей, запомнился одним голом и двумя результативными передачами.

"Сумгайыт" этим летом усилился шестью игроками. Это Педру Пинту (предыдущий клуб "Петро Луанда", Ангола), Алекса Янкович ("Раднички", Сербия), Рауф Рустамли (взят в аренду у "Сабаха"), Александр Рамалингом (предыдущий клуб "Бней Сахнин", Израиль), Райан Сенхаджи (предыдущий клуб "Факел", Россия) и Рустам Ахмадзаде (предыдущий клуб "Карабах", был в аренде у "Зиря").