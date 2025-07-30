"Туран Товуз" ведет переговоры с бывшим нападающим "Карабаха"

Бывший нападающий футбольного клуба "Карабах" Ибрагима Ваджи может вновь играть в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, сенегальским нападающим на этот раз интересуется другая команда Премьер-лиги.

"Туран Товуз" хочет подписать 30-летнего форварда, покинувшего французский клуб "Сент-Этьен" в начале этого месяца и получившего статус свободного агента. Товузцы, планирующие построить команду, претендующую на попадание в еврокубки, хотят усилить свою линию нападения Ваджи.

В настоящее время ведутся переговоры с футболистом. Отметим, что Ибрагима Ваджи выступал за "Карабах" в сезоне 2021/22.