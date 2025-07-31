Азербайджанские команды проведут ответные матчи в Лиге конференций

Сегодня состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Зиря", "Араз-Нахчыван" и "Сабах" продолжают борьбу за выход в следующий этап.

Два наших клуба сыграют на выезде. "Зиря" сыграет в Хорватии с "Хайдуком". Матч в Сплите начнётся в 23:00 по бакинскому времени. Поединок соперников в Баку завершился вничью - 1:1. Команда, которая выйдет в следующий этап, встретится с победителем пары "Атлетик Эскальдес" (Андорра) - "Динамо Сити" (Албания). В первом матче албанцы выиграли на выезде со счетом 2:1.

Дебютант еврокубков "Араз-Нахчыван" вновь проведет встречу с "Арисом", на этот раз в Греции. Матч начнется в 22:15 по бакинскому времени. Азербайджанская команда выиграла домашний матч со счетом 2:1. Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде встретится с сильнейшим пары "Омония" (Кипр) - "Торпедо Кутаиси" (Грузия). В первой встрече киприоты довольствовались домашней победой со счетом 1:0.

"Сабах" примет на своем поле молдавский "Петрокуб". Победитель Кубка Азербайджана в первом поединке одержал на выезде победу со счетом 2:0. Победитель этой дуэли в следующем этапе Лиги конференций встретится с проигравшим в противостоянии второго квалификационного раунда Лиги Европы "Левски" (Болгария) - "Брага" (Португалия). Первый матч в Болгарии завершился нулевой ничьей.